Namibia und Uran

Ich bin derzeit auf Reisen im südlichen Afrika (siehe Beitragsfoto, da wurde mir bereits vor einigen Jahren vor Ort etwas mulmig beim Überqueren der "Brücke"). Atomenergie behagt mir nicht - doch ich nehme zur Kenntnis, ......dass das Thema Uran in Namibia eine wichtige Rolle spielt.Zum einen in diesem Kontext: In den USA gibt es seit vorigen Dezember Bestrebungen, nun auch für den strategischen Rohstoff Uran strategische Lager anzulegen. Nach dem Motto: Wenn es mal Probleme mit der Lieferkette gibt, dann haben wir für einen bestimmten Zeitraum den Rohstoff dennoch im eigenen Land (in den strategischen Rohstoff-Lagern).Denn die USA produzieren nur lediglich ca. 7% ihres eigenen Uran-Bedarfs selbst, der Rest von 93% muss importiert werden.Wenn ich richtig gezählt habe, sind in Namibia aktuell ...

