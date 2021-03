Vermischtes (ots) - Am 26. Februar 2021 ging der bisherige Euro Millions-Rekordgewinn in die Schweiz. EUR 210 Millionen - das entsprach an diesem Tag rund CHF 230 Millionen - gewann eine glückliche Mitspielerin oder ein glücklicher Mitspieler. Etwas mehr als CHF 80 Millionen werden von diesem Betrag als Verrechnungssteuer abgezogen.



Unterdessen sind alle Formalitäten erledigt, alle Abklärungen getroffen. Heute Vormittag konnte der Restbetrag von knapp CHF 150 Millionen überwiesen werden. Swisslos wünscht der Gewinnerin oder dem Gewinner alles Gute für die Zukunft und gutes Gelingen bei allen geplanten Projekten.



Interessantes Detail am Rande: Die damaligen Gewinnzahlen 6,12,22,29,33 Sterne 6, 11 schaffen es seither bei jeder Ausspielung in die Top Ten der am meisten gespielten Kombinationen. So wurde diese Zahlenreihenfolge beispielsweise am Freitag, 19. März 2021, 196 x angekreuzt. Wäre diese Auswahl ein zweites Mal gezogen worden, hätten sich allein im Gebiet der Swisslos, 196 Gewinner den Jackpot teilen müssen.



Seit dem 26. Februar 2021 gab es keinen Haupttreffer mehr. Der Jackpot hat sich darum wieder gefüllt. An der Ziehung von heute Abend geht es schon wieder um CHF 108 Millionen.



