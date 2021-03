Bereits im September letzten Jahres ist die Dermapharm Holding eine Kooperations- und Liefervereinbarung mit BioNTech zur Corona-Impfstoff-Produktion eingegangen. Seit Anfang Oktober 2020 wird das Vakzin am Standort in Brehna hergestellt. Inwiefern sich die Zusammenarbeit bereits im Zahlenwerk zum vierten Quartal des vergangenen Jahres widerspiegelt, wird sich in wenigen Tagen zeigen.In einer Woche, am 30. März, wird Dermapharm die vorläufigen Zahlen für den Jahresabschluss 2020 veröffentlichen. ...

