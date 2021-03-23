FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
EQTEC EO-,001 KEU1 IE00BH3XCL94
AB/FROM ONWARDS 23.03.2021 14:49 CET
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
EQTEC EO-,001 KEU1 IE00BH3XCL94
AB/FROM ONWARDS 23.03.2021 14:49 CET
EQTEC-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de