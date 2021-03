Berlin (ots) - Vor 20 Jahren hieß es Abschied nehmen von der Deutschen Mark. Nach mehr als fünf Jahrzehnten ihrer treuen Dienste. Denn die D-Mark-Einführung 1948 hatte den Beginn des "deutschen Wirtschaftswunders" markiert, galt als Symbol des Wiederaufbaus, die D-Mark war eine der härtesten Währungen weltweit. Nach der Wiedervereinigung wurde sie auch zum Zahlungsmittel aller Deutschen in Ost und West.Doch dann, am 1. Januar 2002, löste der neue EURO die nationalen Währungen in zwölf europäischen Staaten ab. Die D-Mark war Geschichte. Und diesen historischen Jahrestag würdigt die Deutsche Goldmünzen-Gesellschaft (DGG) mit einer streng limitierten Gedenkprägung: "Abschied von der Deutschen Mark".Mit der höchsten Präge-Qualität Polierte Platte (PP) und mit exklusiver 24-Karat-Vergoldung gilt diese Prägung als optischer wie auch haptischer Leckerbissen.Die DGG, mit mehr als 400.000 Kunden eines der größten Münz-Versandhäuser Deutschlands, erweitert damit ihre erfolgreiche Serie unter dem Leit-Motto "70 Jahre Bundesrepublik Deutschland": eine reizvolle Motivsammlung zu historischen Themen und Ereignissen wie etwa den tapferen Trümmerfrauen, dem Volksaufstand in der DDR 1953 oder Willy Brandts Kniefall in Warschau.Neben solch außergewöhnlichen Gedenkprägungen zählen vor allem vielversprechende Sammlermünzen und seltene Goldmünzen zum DGG-Münz-Sortiment. Es umfasst mittlerweile mehr als 1200 verschiedene Motive. Versierten Sammler wie auch Neueinsteigern garantiert die DGG dabei stets Echtheit und ausgesuchte Qualität aller Münzen, dazu verlässlichen Service und kompetente Beratung. Auch bei streng limitierten Auflagen genießen DGG-Kunden zudem exklusiven Zugang zu begehrten Prägungen.Pressekontakt:Deutsche Goldmünzen-Gesellschaft mbHUnter den Linden 2110117 BerlinE-Mail: info@dgg-berlin.deTelefon: 030 - 544 45 014Original-Content von: DGG - Deutsche Goldmünzen Gesellschaft mbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/152342/4871593