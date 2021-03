So langsam wird es extrem ungemütlich für alle Anleger, die es mit der Aktie des deutschen Reisekonzerns TUI halten. Die Aktie hängt in einer krassen Abwärtsspirale fest, aus der man so schnell nicht wieder rauskommen wird. Gerade erst hatte man gedacht, die Umsätze könnten durch Mallorca-Urlaube wieder angekurbelt werden. Und nun kommt der nächste Lockdown…

Anlegertipp: Ein Ende des Lockdowns ist aber in Sicht. Ist TUI also ein künftiger Gewinner? Bereiten Sie ihr Depot nun ideal auf diesen Moment vor! Wir haben für Sie die besten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...