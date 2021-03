...in Umsatz und Ertrag. Dabei ohne Experimente, allein organisch und nicht akquisitorisch. Der Umsatz wird in diesem Jahr auf 260 Mill. € geschätzt. Das Netto-Ergebnis ist mit rd. 20 Mill. € anzunehmen, der operative Cashflow legt deutlicher zu und mit einer Eigenkapitalquote von 52 % ist man gut aufgestellt.



Im Zuge des Technik-Hypes der letzten Wochen und Monate wurde der Kurs rasant bis auf 68 € getrieben. Inzwischen hat er auf 54 € korrigiert und der Marktwert liegt bei etwa 870 Mill. €. Das ist nicht preiswert, aber solide.



