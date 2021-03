DGAP-Ad-hoc: HAEMATO AG / Schlagwort(e): Zulassungsgenehmigung

HAEMATO AG: Die HAEMATO PHARM GmbH als Tochterunternehmen der HAEMATO AG erhält eine Sonderzulassung gemäß § 11 Abs. 1 MPG



23.03.2021 / 15:52 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Ad hoc der HAEMATO AG: Die HAEMATO PHARM GmbH als Tochterunternehmen der HAEMATO AG (Symbol: HAEK) erhält zum 23.03.2021 eine Sonderzulassung gemäß § 11 Abs. 1 MPG durch das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM ) für den Antigen-Schnelltest in der Eigenanwendung für den Laien. Die genaue Bezeichnung des Medizinproduktes lautet: "Wondfo 2019-nCoV Antigen Test (Lateral-Flow-Methode) Selbsttest". HAEMATO erwartet in den kommenden Monaten bis zu 200 Millionen von diesen qualitativ hochwertige Covid-19-Laientests kosteneffektiv an Apotheker, Großhändler und öffentliche Einrichtungen zur Verfügung stellen können. Um eine zügige Distribution zu gewährleisten, wurden mit international führenden und zertifizierten Zulieferern entsprechende Vereinbarungen getroffen. Erste Auslieferungen sollen bereits Ende März 2021 erfolgen. Über die HAEMATO: Die HAEMATO AG, 1993 gegründet, ist ein pharmazeutisches Unternehmen. Der Fokus der Geschäftsaktivitäten liegt auf den Wachstumsmärkten der hochpreisigen Spezial-Pharmazeutika. Schwerpunkte bilden Therapien bei Krebs, HIV und anderen chronischen Krankheiten. Die HAEMATO AG ist im Basic Board (Open Market) der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Kennzahlen zur Aktie der HAEMATO AG: Gezeichnetes Kapital: EUR 4.753.916 Börsennotierte Aktiengattung: Inhaber-Stammaktien ISIN: DE000A289VV1 WKN: A289VV Börsenkürzel: HAEK





Kontakt:

HAEMATO AG, Investor Relations

Telefon: +49 (0)30 897 30 86 70

ir@haemato.ag Kontakt:HAEMATO AG, Investor RelationsTelefon: +49 (0)30 897 30 86 70ir@haemato.ag 23.03.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de