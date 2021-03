Ohio und Florida (USA), 23. März 2021. PsyBio Therapeutics Corp. (TSX-V: PSYB) ("PsyBio" oder das "Unternehmen"), ein führendes Unternehmen im Bereich der psychedelischen Forschung und Arzneimittelentwicklung, hat in Zusammenarbeit mit der Advanced Biofuels and Bioproducts Process Development Unit, einer Scale-up-Einrichtung des Lawrence Berkeley National Laboratory, einem nationalen Labor des US-Energieministeriums, mit der Prozessentwicklung seiner eigenen biosynthetischen Formulierung von Norbaeocystin begonnen. Norbaeocystin ist ein Analogon von Psilocybin und keine kontrollierte Substanz. Das Unternehmen hat mit Phase 1 dieses Prozesses begonnen, einschließlich des technischen Transfers der analytischen Chemie, um Erfassungsmethoden für Fermentationsprodukte sowie wichtiges Rohmaterial und Metaboliten zu ermitteln.

"Wir freuen uns, dass wir unseren zweiten Produktkandidaten, der in Verbindung mit Psilocybin eingesetzt werden soll, aus den Labors von Dr. J. Andrew Jones an der Miami University in eine staatliche Forschungseinrichtung verlegt haben, um mit den Vorbereitungen zur Skalierung der Produktion unseres eigenen biosynthetischen Norbaeocystins als Vorbereitung für die Verwendung in klinischen Studien zu beginnen", sagte Evan Levine, Chief Executive Officer von PsyBio. "Dies ist eine Fortsetzung unserer Bemühungen, mehr von der Natur inspirierte psychedelische Therapeutika mit verbesserten Eigenschaften gegenüber der Monotherapie mit Psilocybin zu entwickeln, die zurzeit umfassend hinsichtlich einer potenziellen Wirksamkeit gegen Depressionen, Angstzustände, PTBS und Drogenmissbrauch untersucht wird."

In Zusammenarbeit mit der Miami University in Oxford im US-Bundesstaat Ohio entwickelt PsyBio ein Portfolio an therapeutischen Kandidaten auf Tryptaminbasis, die von Pflanzen und Pilzen mit psychedelischen Eigenschaften inspiriert sind und in klinischen Studien untersucht werden sollen, um die Wirksamkeit zur Verbesserung der Patientenergebnisse bei einer Vielzahl an psychischen und anderen Erkrankungen zu ermitteln. Unter Anwendung eines effizienten, zum Patent angemeldeten bakteriellen Syntheseprozesses ist das Unternehmen bestrebt, zielgerichtete psychoaktive Arzneimittel der nächsten Generation zu entwickeln. Es ist davon auszugehen, dass die Methode von PsyBio, die die schnelle Erzeugung einer äußerst stabilen Wirkstoffverbindung ermöglicht, günstiger, schneller und umweltfreundlicher sein wird als jede andere veröffentlichte Produktionsmethode.[i]

"In den vergangenen Jahren wurde Psilocybin umfassend als therapeutischer Kandidat für eine Vielzahl an gesundheitlichen Herausforderungen akzeptiert, jedoch haben natürlich vorkommende Zwischenprodukte auf diesem Pfad keine ähnliche Aufmerksamkeit seitens der Forschung erhalten, obwohl sie viele strukturelle Ähnlichkeiten mit Psilocybin aufweisen", sagte J. Andrew Jones, Ph.D., Chairman des Scientific Advisory Board des Unternehmens. "Unsere Forschung basiert auf der Untersuchung dieser anderen Metaboliten aus dem Biosynthesepfad, um potenziell bessere Therapeutika mit verbesserten medizinischen Eigenschaften zu entwickeln. Durch unsere Forschungszusammenarbeit mit Dr. Matthew McMurray in der Abteilung für Psychologie an der Miami University und den direkten Zugang zu einem internen Vivarium haben wir geistiges Eigentum an Tryptaminkombinationen entwickelt und angemeldet, die bis dato noch nicht untersucht wurden, jedoch erste Hinweise auf einzigartige Eigenschaften gezeigt haben, die unser Team für die beabsichtigte klinische Anwendung optimiert."

Über PsyBio Therapeutics Corp.

PsyBio ist ein Biotechnologieunternehmen, das neuartige Formulierungen von psychoaktiven Arzneimitteln entwickelt, die von gentechnisch veränderten Bakterien zur Behandlung von psychischen und anderen Störungen produziert werden. Das Team verfügt über Erfahrung bei der Arzneimittelentwicklung auf Basis der synthetischen Biologie sowie über klinische und behördliche Erfahrung, um Arzneimittel durch Humanstudien und Behördenprotokolle zu bringen. Forschungs- und Entwicklungsarbeiten sind zurzeit für natürlich vorkommende Tryptamine im Gange, die in unterschiedlichen Sorten von Zauberpilzen vorkommen, sowie für andere Tryptamine und Phenethylamine und Kombinationen davon. Das Unternehmen erforscht und entwickelt auch neue molekulare Strukturen, die in der Natur nicht vorkommen und einzigartige therapeutische Eigenschaften aufweisen könnten.

Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die "zukunftsgerichtete Informationen" ("forward-looking information") im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze darstellen. Alle Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind zukunftsgerichtete Informationen und basieren auf Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Jede Aussage, die sich auf Prognosen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Projektionen, Ziele, Annahmen, zukünftige Ereignisse oder Leistungen bezieht (häufig, aber nicht immer unter Verwendung von Formulierungen wie "erwartet", "erwartet nicht", "wird erwartet", "antizipiert" oder "antizipiert nicht", "plant", "Budget", "geplant", "prognostiziert", "schätzt", "glaubt" oder "beabsichtigt" oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder die Aussage, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "eintreten können" oder "könnten", "würden", "könnten" oder "werden") sind keine Aussagen über historische Fakten und können zukunftsgerichtete Informationen sein. Bei der Offenlegung der in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen hat das Unternehmen bestimmte Annahmen getroffen, einschließlich Annahmen über: PsyBios Fähigkeit, sein geistiges Eigentum innerhalb des nächsten Jahres zu schützen und seine Fähigkeit, innerhalb dieses Zeitrahmens neue Patentanmeldungen einzureichen; PsyBios Fähigkeit, bei der Entdeckung neuer wertvoller Zielmoleküle erfolgreich zu sein; PsyBios Fähigkeit, Anträge für neue Arzneimittel (Investigation New Drug Applications) zu stellen und alle erforderlichen Genehmigungen für klinische Studien zu erhalten; PsyBios Fähigkeit, weitere von der Natur inspirierte psychedelische Therapeutika mit verbesserten Eigenschaften zu entwickeln; die Sicherheit und Wirksamkeit von PsyBios Technologie; die Tatsache, dass die Entwicklung von Medikamenten mit langen Vorlaufzeiten verbunden, sehr teuer und mit vielen Unsicherheitsvariablen behaftet ist; und dass PsyBios Technologie billiger, schneller und umweltfreundlicher sein wird als andere veröffentlichte Methoden. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Erwartungen, die sich in solchen zukunftsgerichteten Informationen widerspiegeln, angemessen sind, kann es keine Garantie dafür geben, dass sich die Erwartungen in den zukunftsgerichteten Informationen als richtig erweisen werden. Es bestehen bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: die Einhaltung umfangreicher behördlicher Vorschriften; in- und ausländische Gesetze und Vorschriften, die sich nachteilig auf das Geschäft und die Betriebsergebnisse von PsyBio auswirken; ein Rückgang des vorherrschenden Prozesses für Psilocybin und nutrazeutische Produkte in den Märkten, in denen PsyBio tätig ist; die Auswirkungen von COVID-19; und allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unsicherheiten. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen verlassen. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, lehnt das Unternehmen jegliche Absicht ab und übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um die tatsächlichen Ergebnisse widerzuspiegeln, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse, veränderter Annahmen, veränderter Faktoren, die solche zukunftsgerichteten Informationen beeinflussen, oder aus anderen Gründen.

PsyBio erhebt keine Ansprüche auf medizinische, therapeutische oder gesundheitliche Vorteile in Bezug auf die von PsyBio vorgeschlagenen Produkte. Die U.S. Food and Drug Administration (die "FDA") oder andere ähnliche Aufsichtsbehörden haben Behauptungen bezüglich Psilocybin und anderen psychoaktiven Verbindungen der nächsten Generation nicht bewertet. Die Wirksamkeit solcher Produkte wurde nicht durch von der FDA anerkannte Forschung bestätigt. Es gibt keine Garantie dafür, dass die Verwendung von Psilocybin und anderen psychoaktiven Substanzen eine Krankheit oder einen Zustand diagnostizieren, behandeln, heilen oder verhindern kann. Intensive wissenschaftliche Forschung und klinische Studien sind notwendig. PsyBio hat keine klinischen Studien für die Verwendung seines geistigen Eigentums durchgeführt. Jegliche Hinweise auf Qualität, Konsistenz, Wirksamkeit und Sicherheit potentieller Produkte implizieren nicht, dass PsyBio diese in klinischen Studien verifiziert hat oder dass PsyBio solche Studien abschließen wird. Sollte PsyBio die für die Kommerzialisierung ihres Geschäfts notwendigen Zulassungen oder Forschungen nicht erhalten können, könnte dies wesentliche negative Auswirkungen auf die Leistung und den Betrieb von PsyBio haben.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Evan Levine

CEO, PsyBio Therapeutics Corp.

t: 513.449.9585

e: ir@psybiolife.com

Medienanfragen:

Kirsten Frazer, PhD

LifeSci Kommunikation

t: 646.863.0222

e: kfrazer@lifescicomms.com

Die TSX Venture Exchange (die "TSXV") hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch missbilligt. Weder die TSXV noch ihr Regulation Services Provider (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSXV definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

