Validierte Hardware/Software-Lösungen erleichtern die Modernisierung in der Supply Chain und führen dank fehlerfreier Implementierung zu mehr Effizienz, Produktivität und Sicherheit

Växjö, Schweden, 23. März 2021 * * * JLT Mobile Computers, ein führender Entwickler und Hersteller robuster Computer für anspruchsvolle Einsatzumgebungen, gibt seinen Beitritt zum Ivanti Wavelink Device Validation Program bekannt. Hersteller und Anbieter von Logistiklösungen und -geräten können im Rahmen dieses Programms ihre Produkte schnell für die Ivanti Wavelink-Softwareplattform validieren. Ivanti Wavelink vereinfacht die Verwaltung mobiler Geräteflotten und drahtloser Infrastrukturen sowie die Terminalemulation, Sprachsteuerung und Entwicklung mobiler Anwendungen, ohne dass Backend-Systeme angepasst werden müssen. Kunden von Ivanti-validierten robusten JLT-Computern profitieren von der einfachen Implementierung mobiler Lösungen, mit denen sie die Effizienz, Produktivität und Sicherheit ihres Warenlagerbetriebs und der gesamten Supply Chain steigern können.

"Logistik-Unternehmen und die Betreiber von Warenlagern setzen immer öfter mobile Produktivitätslösungen ein, um mit der Nachfrage Schritt halten zu können. Daher legen sie auch immer mehr Wert auf eine durchgängige Nutzererfahrung, die sich über die gesamte Geräteflotte erstreckt, egal ob Android, iOS oder Windows 10 als Betriebssysteme zum Einsatz kommen", sagt Kelly Ungs, Vice President of Alliances and Channels bei Ivanti Wavelink. "Mit unserem neuen Programm wollen wir ein strukturiertes Ökosystem schaffen, das es unseren Partnern ermöglicht, ihren Kunden vorzertifizierte Hardware- und Softwarelösungen anzubieten. So lassen sich Risiken vermeiden, wenn zwecks Effizienzsteigerung Anwendungen auf unterschiedlichen Hardwaregeräten mit verschiedenen Softwarelösungen und Host-Anwendungen migriert werden."

"JLT Mobile Computers ist stolz darauf, seinen Kunden in den Bereichen Transport, Logistik, Fertigung, Bergbau, Hafen- und Landwirtschaft höchste Produktqualität zu bieten. Jetzt können wir dieses Qualitätsangebot noch um robuste Mobilcomputer erweitern, die bereits für den Einsatz mit Ivanti Wavelink Software-Produkten wie dem Terminalemulator, Industriebrowser und Voice Picking validiert sind", sagt Eric Miller, CEO bei JLT Mobile Computers USA. "Für unsere Kunden ist es enorm wichtig zu wissen, dass alle diese Komponenten sofort und nahtlos miteinander funktionieren. Dank vorheriger Validierung entfallen die sonst beim Mixen und Anpassen von Hardware und Software typischen Trial-und-Error-Läufe und Ungewissheiten. Wir verkaufen jetzt komplette und vorzertifizierte Lösungen."

Das Angebot an JLT-Geräten mit Ivanti Wavelink Validated-Zertifikat umfasst derzeit den robusten Android-PDA MH1005A (5 Zoll), die robusten Android-Tablets MT3007A (7 Zoll) und MT2010A (10 Zoll) sowie die robusten Windows-Computer JLT6012 und JLT1214P (12 Zoll) für den mobilen Einsatz und die Festmontage im Fahrzeug. In den kommenden Monaten wird dieses Angebot weiter ausgebaut.

Kunden, die von bestehenden Systemen auf moderne Betriebssysteme auf JLT-Computern umsteigen, können mit den Ivanti Wavelink Supply Chain-Lösungen bestehende Telnet-Bildschirme oder Webanwendungen problemlos auf Windows 10 oder Android migrieren. Die altbewährten Bildschirme erhalten ein zeitgemäßes Erscheinungsbild und reagieren schneller, wobei die Anwender insbesondere die vertraute, intuitive Benutzeroberfläche der Software schätzen. Mit der Ivanti-validierten Hardware von JLT ist die Umsetzung von Migrations- und Modernisierungsprojekten heute einfacher denn je.

Weitere Informationen über JLT Mobile Computers und das Angebot an Ivanti Wavelink Validated JLT-Geräten und -Lösungen finden Sie unter https://jltmobile.com/. Mehr Details zum Ivanti Wavelink Device Validated Program stehen unter https://solutionsdirectory.ivanti.com/zur Verfügung.

Leseranfragen Pressekontakt JLT Mobile Computers Group PRismaPR Per Holmberg, CEO Monika Cunnington Tel.: +46 70 361 3934 Tel.: +44 20 8133 6148 per.holmberg@jltmobile.com (mailto:per.holmberg@jltmobile.com)

www.jltmobile.com (https://jltmobile.com/?utm_campaign=press_release__pd&utm_medium=pr&utm_source=Paid) monika@prismapr.com (mailto:monika@prismapr.com)

www.prismapr.com (http://www.prismapr.com)

Über JLT Mobile Computers

Zuverlässige Leistung, weniger Ärger. JLT Mobile Computers ist ein führender Anbieter von robusten mobilen Computergeräten für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen. 25 Jahre Entwicklungs- und Fertigungserfahrung haben JLT zum Maßstab für robuste Computer werden lassen, mit herausragender Produktqualität und fachkundigem Service. Die Lösungen und der Support von JLT bieten den Kunden in Lagerhaltung, Gütertransport, Fertigung, Bergbau, Hafen- und Landwirtschaft einen reibungslosen Geschäftsablauf. Mit Niederlassungen in Schweden und den USA, die durch ein breites Netz von Vertriebspartnern in lokalen Märkten ergänzt werden, ist JLT weltweit aktiv. Das Unternehmen wurde 1994 gegründet, und die Aktie ist seit 2002 an der Nasdaq First North Growth Market-Börse unter dem Symbol JLT notiert. Aktuell fungiert Eminova Fondkommission AB als Certified Advisor. Weitere Informationen finden Sie unter www.jltmobile.com.

Anhang