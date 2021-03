Ein Blockchain-Unternehmer aus Singapur hat sich den ersten Tweet von Twitter-Chef Jack Dorsey gekauft. Knapp 51 Bitcoin - umgerechnet 2,9 Millionen US-Dollar - zahlte er für den NFT. "just setting up my twttr" schrieb Dorsey am 21. März 2006. Fünf Wörter, insgesamt 24 Zeichen lang, markierten den Beginn von Twitters Erfolgsgeschichte. Nun wurde das historische Dokument versteigert, in Form eines ...

