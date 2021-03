DGAP-Ad-hoc: Bijou Brigitte modische Accessoires AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

Hamburg, 23. März 2021 - Der Hamburger Konzern Bijou Brigitte erlitt nach vorläufigen und noch ungeprüften Zahlen im Geschäftsjahr 2020 erstmalig in der Unternehmensgeschichte einen Verlust vor Ertragsteuern i.H.v. 33,7 Mio. EUR (Vorjahr: Gewinn 37,4 Mio. EUR). Das Ergebnis liegt damit innerhalb der zuletzt im November 2020 prognostizierten Spanne von -30,0 Mio. EUR bis -40,0 Mio. EUR. Das Konzernergebnis nach Steuern belief sich 2020 auf -31,0 Mio. EUR nach 25,4 Mio. EUR im Vorjahr. Diese dramatische Ergebnisentwicklung ist Folge der Umsatzeinbußen in Höhe von 129 Mio. EUR (von 334 Mio. EUR in 2019 auf 205 Mio. EUR in 2020), die auf die von den europäischen Regierungen ergriffenen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie zurückzuführen sind. Konzernabschluss und Jahresabschluss der Bijou Brigitte modische Accessoires AG für das Geschäftsjahr 2020 werden im April 2021 veröffentlicht. Ansprechpartnerin für Rückfragen:

Evelyn Elsholz

Investor Relations/Wirtschaftspresse

Tel.: +49 (0) 40 / 606 09 - 3250

E-Mail: ir@bijou-brigitte.com

