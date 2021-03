Cartier Resources hat eine neue Ressourcenschätzung für die Chimo-Mine vorgelegt. Demnach kommt das dortige Vorkommen nun auf mehr als 2 Mio. Unzen Gold. Das ist eine Steigerung um 70 Prozent und sollte der Cartier-Aktie klaren Rückenwind geben.

Cartier Resources: Über 2 Mio. Unzen in historischer Chimo-Mine

Cartier Resources (0,32 CAD | 0,20 Euro; CA1467721082) hat die lange erwartete neue Resourcenschätzung für die Chimo-Mine vorgelegt. Demnach kommt das Vorkommen in der historischen Mine nun auf mehr als 2 Mio. Unzen Gold. Davon befinden sich 684.000 Unzen in der höheren Kategorie "indicated und 1,358 Mio. Unzen in der Kategorie "inferred" (siehe Tabelle unten und ausführlich hier). Die neue Ressource setzt sich aus 6,616 MIo. Tonnen Erz mit einem durchschnittlichen Goldgrad von 3,21 g/t (indicated) sowie 15,24 Mio. Tonnen Erz mit einem durchschnittlichen Goldgrad von 2,77 g/t (inferred) zusammen.

Cartier Resources: Ein Übernahmekandidat?

Die Chimo-Mine warf zwischen 1964 und 1997 insgesamt 376.217 Unzen Gold ab, bevor der Betrieb wegen des damals zu niedrigen Goldpreises eingestellt wurde. ...

