Drei Jahre ist der Digitalversicherer ONE, der zur wefox Group gehört, mittlerweile auf dem Markt. Nun firmiert der Sachversicherer als wefox Insurance AG und rückt damit näher an die Hauptmarke heran. Für Vermittler und Kunden bedeutet dies keine Veränderung. Die ONE Versicherungs AG firmiert nun als wefox Insurance AG. Dadurch soll klare Markenidentität mit der wefox Gruppe und ihren Tochterunternehmen entstehen. Für bestehende Partner, Berater und Kunden entstehen keine Veränderungen, teilte ...

