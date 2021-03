Zalando [WKN: ZAL111] hat Zahlen für 2020 vorgelegt und einen Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr 2021 und darüber hinaus gegeben. Für 2021 liegt die optimistische Prognose deutlich über den Markterwartungen wegen des außerordentlich starken Starts in das neue Geschäftsjahr mit erwartetem GMV-Wachstum von rund 50% im ersten Quartal und auf für das Gesamtjahr zwischen 27% und 32% auf €13,6 bis €14,1 Mrd. Zalando will weiterhin profitabel wachsen und rechnet mit einem bereinigten EBIT in Höhe von €350 bis €425 Mio., wobei 2021 vor allem in Logistik und Technologie Investitionen zwischen €350 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...