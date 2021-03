Nach einem ersten Urteil im Gerichtsverfahren um Xiaomi wurde das US-Investitionsverbot ausgesetzt. Index-Anbieter wollen die Anteile an Xiaomi wieder aufnehmen. Zudem hat das chinesische Tech-Unternehmen ein Gaming-Phone vorgestellt und verstärkt seine Präsenz in Südkorea. Die Quartalszahlen kommen morgen. Wir haben alle Xiaomi-Neuigkeiten für Sie zusammengetragen. Investitionsverbot wird ausgesetzt S&P Dow Jones Indices kündigte bereits an, dass ...

