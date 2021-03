HONGKONG (IT-Times) - Die chinesische Entertainment- und Gaming-Plattform Bilibili für die Generation Z hat heute ihren Börsengang in Hongkong mit einem festgelegten Emissionspreis vorangetrieben. Bilibili Inc. (Nasdaq: BILI), eine Video-Community für die junge Generation in China, gab heute den Preis...

Den vollständigen Artikel lesen ...