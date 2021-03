London (ots/PRNewswire) - Neue Rolle unterstützt Salesforce-Kunden dabei, die Customer Experience zu beschleunigenMerkle (https://www.merkleinc.com/emea/), ein führendes technologiegestütztes, datengetriebenes Unternehmen für Customer Experience Management (CXM) und Teil von Dentsu, ernennt Michel Mayor zum Salesforce Practice Lead für Merkle EMEA und die CXM Service Line von Dentsu.In dieser neuen Rolle wird Mayor die Salesforce-Unit von Merkle leiten und weiterentwickeln, um Kunden dabei zu helfen, den maximalen Nutzen aus ihrer Investition zu ziehen. Dies umfasst die Implementierung, die Integration mit ihrem bestehenden Tech-Stack und das laufende Management ihrer Projekte rund um die Customer Experience Transformation.Dentsu ist einer der führenden globalen Agenturpartner von Salesforce. Mit mehr als 1.300 von Salesforce geschulten Mitarbeiter*innen und über 1.800 Salesforce-Zertifizierungen bietet Dentsu Lösungen zur Customer Experience Transformation, die auf alle Cloud-Funktionen von Salesforce abgestimmt sind. In EMEA vereint die Salesforce-Unit von Merkle das Beste aus den Aktivitäten des Unternehmens in der gesamten Region, zu der auch die nordischen Länder und Merkle DACH gehören.Mayor wechselt von seiner Rolle als Chief Marketing Technology Officer für Dentsu in der EMEA-Region zu Merkle. In seiner vorherigen Position war er verantwortlich für die Kundenberatung im Bereich wertschöpfender Martech- sowie technischen Lösungen und für den Ausbau der Martech- und CRM-Expertise von Dentsu in der gesamten Region.Davor baute er bei den Dentsu-Agenturen Blue Infinity und Isobar Schweiz die Bereiche digitale Transformation und CRM auf. Zuvor war er acht Jahre lang bei DuPont als CRM- und Salesforce-Practice-Lead tätig, um die wechselseitigen Vorteile von B2B- und B2C-Erfahrungen zu verstärken.Brady Flaherty, SVP, Global Salesforce Practice Lead bei Dentsu International: "Michel's Erfolgsbilanz und Expertise im Salesforce-Ökosystem wird die digitale Transformation durch Salesforce-Plattformen weiter vorantreiben. Das macht ihn zu einer hervorragenden Besetzung für die Leitung unserer EMEA-Praxis. Salesforce ist für viele Unternehmen ein zentraler Bestandteil ihrer Strategie, und Michels Führung wird bestehenden sowie potenziellen Kunden einen weiteren Mehrwert bieten. Mit seinem beeindruckenden Hintergrund habe ich keinen Zweifel, dass Michel mit seinen Kunden, Partnern und Kollegen große Erfolge erleben wird."Margaret Wagner, Präsidentin, Merkle EMEA und Dentsu CXM Service Line, EMEA: "Salesforce ist ein wichtiger Partner bei der Bereitstellung von Programmen zur Customer Experience Transformation für Kunden. Michels Fachwissen und seine Erfahrung beim Aufbau führender Salesforce-Lösungen werden das Kundenwachstum unterstützen und die Geschäftsergebnisse vorantreiben."Michel Mayor fügte hinzu: "Es ist eine unglaublich aufregende Zeit, die Salesforce-Unit von Merkle in EMEA zu leiten, die jetzt aus 500 Beraterinnen und Berater in einem regionalen Team besteht. Wir sind bestens aufgestellt, um Kunden dabei zu helfen, den größten Nutzen aus den Cloud-Funktionen von Salesforce zu ziehen, und zwar in den Bereichen Marketing, Commerce und Core Cloud sowohl für bekannte B2C-Marken als auch für führende B2B-Unternehmen."Salesforce und andere gehören zu den Marken von salesforce.com, inc.Wenn Sie weitere Informationen wünschen, wenden Sie sich bitte an:Claire Billings: cbillings@merkleinc.comMerkle@simpaticopr.co.ukInformationen zu MerkleMerkle ist ein führendes datengetriebenes, technologiegestütztes, globales Unternehmen für Customer Experience Management (CXM), das sich auf die Bereitstellung einzigartiger, personalisierter Kundenerlebnisse über Plattformen und Geräte hinweg spezialisiert hat. Seit mehr als 30 Jahren arbeiten Fortune 1000-Unternehmen und führende Non-Profit-Organisationen mit Merkle zusammen, um den Wert ihrer Kundenportfolios zu maximieren. Die langjährige Erfahrung des Unternehmens in den Bereichen Daten, Technologie und Analytik bildet die Grundlage für seine unübertroffenen Fähigkeiten im Verstehen von Kundeneinblicken, die personenbasierte Marketingstrategien vorantreiben. Die kombinierten Stärken in den Bereichen Performance Media, Customer Experience, Customer-Relationship-Management, Loyalty und Enterprise Marketing Technology sorgen für bessere Marketing-Ergebnisse und Wettbewerbsvorteile. Mit mehr als 9.600 Mitarbeitern hat Merkle seinen Hauptsitz in Columbia, Maryland, und verfügt über mehr als 50 weitere Niederlassungen in den USA, EMEA und APAC. Im Jahr 2016 trat das Unternehmen dem Dentsu Aegis Network bei.Informationen zu Dentsu internationalAls Teil von Dentsu besteht Dentsu international aus neun führenden Marken - Carat, Dentsu X, iProspect, Isobar, Dentsumcgarrybowen, Merkle, MKTG, Vizeum, Posterscope und wird von seinen Spezialmarken unterstützt.Dentsu International hilft seinen Kunden, ihre besten Kunden zu gewinnen, zu halten und auszubauen und sinnvolle Fortschritte für ihr Unternehmen zu erzielen. Mit Best-in-Class-Services und -Lösungen in den Bereichen Media, CXM und Creative ist Dentsu international in über 145 Märkten weltweit mit mehr als 48.000 engagierten Spezialisten tätig.www.dentsuaegis.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1424969/Merkle_Logo.jpgOriginal-Content von: Merkle, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/154338/4871736