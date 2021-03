NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für EssilorLuxottica auf "Hold" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Anleger hätten die nun erfolgte Genehmigung der EU-Kartellbehörde zur Übernahme des niederländischen Augenoptik-Einzelhändlers Grandvision unter Auflagen bereits größtenteils erwartet, schrieb Analyst Kevin Grundy in einer am Dienstag vorliegenden Studie zu den Aktien des französischen Brillenkonzerns. Grundy wies derweil darauf hin, dass die Aktien von Grandvision immer noch mit einem Abschlag zum Kaufpreis gehandelt würden. Dies deute darauf hin, dass EssilorLuxottica das Übernahmeangebot nach unten revidieren könnte, zumal unter anderem noch regulatorische Genehmigungen aus der Türkei und aus Chile ausstünden./la/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2021 / 11:47 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2021 / 11:47 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000121667

ESSILORLUXOTTICA-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de