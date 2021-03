Die Verlängerung des Lockdowns in Deutschland schlug beim DAX am Dienstag auf die Stimmung. Nach leichten Verlusten zum Handelsstart erholte sich der Leitindex am Nachmittag und schloss mit einem kleinen Plus. Zu den größten Verlieren zählten die in den letzten Tagen gut gelaufenen Auto-Werte. Gefragt waren defensive Branchen.Die auf dem Corona-Gipfel von Bund und Ländern beschlossene Verlängerung des Lockdowns kam für die Anleger nicht wirklich überraschend. Jochen Stanzl von CMC Markets befürchtet ...

