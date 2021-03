DJ ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Powell: Fed nicht beunruhigt über Inflationsausblick

Die US-Notenbank ist nach Worten ihres Chairman Jerome Powell nicht besorgt über mögliche inflationäre Auswirkungen des staatlichen Finanzpakets von 1,9 Billionen US-Dollar. "Wir glauben, dass die Auswirkungen für die Inflation weder besonders groß, noch dauerhaft sein werden", sagte Powell in einer Anhörung des Finanzdienstleistungsausschusses des Repräsentatenhauses. Die Fed sei stark der Preisstabilität verpflichtet und arbeite daran, die Inflationserwartungen bei 2 Prozent zu verankern. Er glaube nicht, dass ein einmaliger Ausgabenanstieg etwas an den Inflationserwartungen ändern werde. Powell räumte aber ein, dass die Inflation im laufenden Jahr wegen der wirtschaftlichen Erholung steigen dürfte.

Powell: Schließen restliche Notfallkreditfazilitäten demnächst

Die US-Notenbank wird nach Aussagen ihres Chairman Jerome Powell angesichts der fortgeschrittenen Erholung der US-Wirtschaft die restlichen noch aktiven Notfallkreditfazilitäten demnächst schließen. "Diese Fazilitäten haben in einem sehr schwierigen Jahr wesentliche Unterstützung geleistet. Sie sind nun geschlossen, und die Federal Reserve hat den größten Teil des Cares-Act-Eigenkapitals des Finanzministeriums zurückgegeben, wie es das Gesetz verlangt", sagte Powell in einer Anhörung des Finanzdienstleistungsausschuss des Repräsentantenhauses.

US-Notenbanker Kaplan erwartet Zinserhöhung im Jahr 2022

Der Präsident der Federal Reserve Bank of Dallas, Robert Kaplan, erwartet, dass die Zentralbank den Leitzins im nächsten Jahr anheben wird, wenn sich die Wirtschaft so entwickelt, wie er prognostiziert. Unter Bezugnahme auf ein Fed-Diagramm, das die individuellen Ansichten der US-Notenbanker über die Aussichten für die Geldpolitik abbildet, sagte Kaplan in einem Interview auf CNBC, dass "es einige Punkte gab, die mit Erhöhungen im Jahr 2022 begannen - und, wissen Sie, ich bin einer dieser Punkte".

Defizit in der US-Leistungsbilanz im vierten Quartal gestiegen

Das Defizit in der US-Leistungsbilanz ist im vierten Quartal 2020 gestiegen. Nach vorläufigen Berechnungen betrug der Passivsaldo 188,5 Milliarden US-Dollar. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten mit einem Minus von 186,0 Milliarden Dollar gerechnet. Wie das US-Handelsministerium berichtete, wurde das Defizit im dritten Quartal auf 180,9 Milliarden Dollar revidiert, nachdem zunächst ein Minus von 178,5 Milliarden Dollar genannt worden war.

Altmaier will zusätzliche Wirtschaftshilfen rasch ausgestalten

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) will rasche Klarheit über die in Aussicht gestellten zusätzlichen Corona-Wirtschaftshilfen schaffen. Er wolle dies "in den nächsten Tagen" klären und die Prozesse "zügig durchführen", sagte Altmaier in Berlin. Zudem kündigte er eine Neuauflage des Wirtschaftsgipfels für Ende kommender Woche an.

CDU-Mann wird neuer Präsident des Bundesfinanzhofes - Bericht

Nach einer fast dreivierteljährigen Vakanz hat die Bundesregierung entschieden, Hans-Josef Thesling zum neuen Präsidenten des obersten deutschen Steuergerichts zu berufen. Eine entsprechende Ernennungsurkunde hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Montag unterzeichnet, berichtete die Wirtschaftswoche unter Verweis auf das Präsidialamt. Zuvor hatte das Kabinett demnach beschlossen, den nordrhein-westfälischen Spitzenbeamten mit CDU-Parteibuch zum Präsidenten des Bundesfinanzhofes (BFH) zu ernennen.

Energiebranche pocht vor Autogipfel auf klare Klima-Beschlüsse

Die Energiewirtschaft hat vor dem heutigen Autogipfel klare Bekenntnisse eingefordert. Es müsse nun "mit Hochdruck" am schnellen Hochlauf klimafreundlicher Mobilitätslösungen gearbeitet werden, erklärte die Chefin des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW), Kerstin Andreae. "Neben den kurzfristig wirkenden, aktuellen Fördermaßnahmen müssen jetzt die Weichen für eine langfristige und damit nachhaltige Verkehrswende gestellt werden."

Verhandlungen über EU-Agrarreform stocken

Die Verhandlungen von EU-Parlament, Mitgliedstaaten und Kommission über die Reform der EU-Agrarpolitik kommen bislang kaum voran. "Wir sehen, dass der Trilog derzeit etwas ins Stocken geraten ist", sagte Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) am Dienstag vor Beratungen mit ihren EU-Kollegen in Brüssel. Die portugiesische EU-Ratspräsidentschaft hat deshalb für Freitag eine große Verhandlungsrunde angesetzt, bei der alle im Rahmen der Reform geplanten Verordnungen debattiert werden sollen.

Chinas Botschafter wegen Sanktionen zu Gespräch ins Auswärtige Amt geladen

Wegen der Verhängung chinesischer Sanktionen gegen Europäer ist der chinesische Botschafter in Berlin zu einem "dringenden Gespräch" ins Auswärtige Amt geladen worden. Staatssekretär Miguel Berger habe Botschafter Wu Ken am Dienstag die Auffassung der Bundesregierung verdeutlicht, dass die chinesischen Sanktionen "eine unangemessene Eskalation darstellen, die die Beziehungen zwischen der EU und China unnötig belasten", hieß es aus dem Auswärtigen Amt. "Daher sollte dieser inhaltlich nicht nachvollziehbare Schritt umgehend rückgängig gemacht werden."

+++ Konjunkturdaten +++

US/Neubauverkäufe Feb -18,2% auf 775.000 (PROG: 870.000)

US/Neubauverkäufe Jan revidiert auf 948.000 (vorl: 923.000)

US/Neubauverkäufe Jan Bestand 4,8 Monate

US/Redbook: Einzelhandelsumsatz erste 3 Wochen März -17,6% gg Feb

US/Redbook: Einzelhandelsumsatz erste 3 Wochen März +8,6% gg Vorjahr

DJG/DJN/AFP/apo/cbr

(END) Dow Jones Newswires

March 23, 2021 14:10 ET (18:10 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.