DJ Teamviewer kündigt weitere Sponsorverträge an

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Softwarefirma Teamviewer rechtfertigt das umstrittene und kostspielige Sponsorgeschäft mit Manchester United und kündigt zugleich weitere hoch dotierte Marketingverträge an. "Wir investieren in die Zukunft", sagte der Vorstandsvorsitzende Oliver Steil der Süddeutschen Zeitung. Der Aktienkurs von Teamviewer war nach der Bekanntgabe des Deals abgestürzt.

Dazu sagte Steil: "Die Investoren, die eher kurzfristig denken, sind vielleicht überrascht worden und schnell ausgestiegen. Aber für diejenigen, die langfristig orientiert sind, sind wir jetzt sehr attraktiv, attraktiver als zuvor." Er wolle einen erfolgreichen Tech-Champion aus Europa aufbauen. Da müsse man auch in die Marke investieren, und das koste eben Geld.

Zu Spekulationen, der Sponsorvertrag mit Manchester United habe ein Volumen von 46 Millionen Euro im Jahr, sagte Steil: "Diese Größenordnung klingt nicht so falsch." Zugleich kündigte er weitere Marketingverträge an: "Wir werden noch ein oder zwei weitere signifikante Marketing-Partnerschaften schließen, nicht ganz in dieser Größenordnung, aber durchaus auch global relevant." Diese könnten auch im Sportbereich sein.

Das erste Quartal 2021 sei gut gelaufen, so der Manager gegenüber der Zeitung weiter.

March 23, 2021 14:31 ET (18:31 GMT)

