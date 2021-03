Im Index Elektromobilität 2021 hat Deutschland sich auf Platz zwei verbessert. Nur China liegt noch voran. In puncto Technologie muss Deutschland aber Federn lassen. Der Index Elektromobilität des Entwicklungsdienstleisters fka und der Unternehmensberatung Roland Berger vergleicht jedes Jahr die sieben großen Automobilnationen im Bereich Elektromobilität miteinander. In der 2021er-Ausgabe des Rankings hat sich Deutschland um einen Platz auf Rang zwei gesteigert. In der Kategorie Markt ging es sogar von Rang fünf auf den Spitzenplatz nach oben - dank eines ...

