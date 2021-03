Es entsteht eine komplette Mainframe-Applications-to-Cloud-Plattform

Migration von IBM-Z- und Unisys-Mainframe-Anwendungen und -Datenbanken in jede beliebige Cloud

Heutzutage verfolgen viele Unternehmen eine "Cloud-First"-Strategie für die Bereitstellung von Business-Anwendungen. Da aber die meisten wichtigen Business-Anwendungen noch auf Mainframes residieren, sind für das Verlagern dieser Anwendungen und Datenbanken auf eine Cloud-Plattform Expertenwissen und Technologie erforderlich.

Die Kombination der Replatforming-Lösungen von Astadia mit den Refactoring-Funktionen von Anubex bietet eine komplette Roadmap für die Mainframe-Migration. Astadia bietet jetzt alle Lösungspakete an, die für die Migration von jeder IBM-Z-Series- oder Unisys-ClearPath-Plattform auf die gewünschte Cloud-Plattform benötigt werden.

"Dies ist eine aufregende Zeit, um sich im Bereich der Mainframe-Migration zu betätigen. Der rapide kleiner werdende Pool an Mitarbeitern mit Software- und Hardware-Kenntnissen im Mainframe-Bereich hat den IT-Einkäufern ein neues Dringlichkeitsbewusstsein verliehen. Der Mangel an diesen kritischen Qualifikationen wird durch die COVID-19-Pandemie noch verschärft", sagte Scott G. Silk, Chairman und CEO von Astadia.

"Im Zuge der Cloud-Computing-Welle ziehen die Unternehmen ihre Anwendungen und Datenbanken immer schneller von den Mainframes ab. Die Cloud ermöglicht unglaubliche Software-Innovationen und Entwicklerproduktivität und bietet Zugang zu KI- und Predictive-Analytics-Funktionen, wobei dem Kunden aber nur die tatsächlich in Anspruch genommenen Ressourcen berechnet werden", so Silk weiter.

"Die Bündelung der Stärken von Astadia und Anubex führt zu einer einzigartigen Kombination von Verkaufs- und Lieferleistung, die ein außergewöhnliches Portfolio an Lösungen für den Migrationsmarkt bietet. Dieses Team ist bereit, selbst die größten Organisationen auf ihrem Weg in die Cloud zu begleiten, und wird zu einem wichtigen Akteur in der Spitzengruppe der Mainframe-Migrationsunternehmen aufsteigen", sagte Louis Heymans, Managing Director von Anubex.

Die Übernahme von Anubex durch Astadia ermöglicht es dem Forschungs- und Entwicklungsteam von Anubex, sich weiterhin auf die Erweiterung des Produktportfolios (CodeTurn, DataTurn, TestMatch und DataMatch) zur Automatisierung des Refactorings und des Testens von Altsystemen zu konzentrieren. Die Entwicklung dieser Produkte begann vor weit über 20 Jahren und beinhaltet heute Legacy-Technologien wie Assembler, COBOL, IDMS und Natural ADABAS, die unter anderem auf Java oder C# in Kombination mit allen führenden SQL-Datenbanken migriert werden können mit den daraus resultierenden Anwendungen, die für den Einsatz in der (öffentlichen) Cloud bereit sind. Diese Lösungen, die ein Cloud-basiertes "Migration Factory"-Modell nutzen, werden den Partnern und Kunden von Astadia weltweit zur Verfügung stehen.

Weitere Details finden Sie in der KOSTENLOSEN Serie "Mainframe-to-Cloud Modernization Guide" von Astadia, in der wir unsere Kunden bei der Planung und Migration in eine sichere und hochleistungsfähige Cloud-Umgebung unterstützen. In dieser Serie werden die Mainframes von IBM (NYSE:IBM) und UNISYS (NYSE:UIS) sowie alle gängigen Cloud-Zielplattformen behandelt.

In diesen Leitfäden zur Mainframe-to-Cloud-Migration erfahren die Leser auf 20 Seiten alles Wissenswerte rund um folgende Themen:

Was spricht für eine Migration von Mainframe-Anwendungen und -Datenbanken in die Cloud?

Herausforderungen im Zusammenhang mit der Mainframe-Modernisierung

Detaillierte Diagramme zu Mainframe-Software-Mappings auf Cloud-Plattformen

Programmiersprachen und Datenbank-Übersetzungstabellen

Die Mainframe-to-Cloud-Guide-Serie ist KOSTENLOS per Download abrufbar.

Über diesen Link gelangen Sie zur Serie "Mainframe-to-Cloud Modernization Guide" von Astadia.

Weitere Informationen finden Sie auf http://www.astadia.com. Folgen Sie Astadia auch auf @AstadiaInc, Facebook/AstadiaInc und LinkedIn/Astadia

Über Anubex

Anubex ist ein branchenführender Anbieter von Core-Software-Lösungen, Know-how und Support für komplexe Projekte zur Mainframe-to-Cloud-Migration und -Modernisierung.

Mit über 25 Jahren Erfahrung, praxiserprobten Lösungen und leistungsstarken Software-Tools helfen wir Unternehmen und Regierungsorganisationen, ihre Innovationsfähigkeit, Wettbewerbsfähigkeit und Agilität zu steigern, indem wir ihre digitale Transformation beschleunigen.

Wir sind Migrationsspezialisten und unabhängig vom Legacy- oder Zieltechnologie-Stack. Unsere Kernkompetenzen liegen im Know-how, in den einzigartigen Softwarelösungen und in der umfangreichen Erfahrung, wie komplexe Migrationsprojekte realisiert werden sollten, nämlich durch Klärung der Fragen, welches die Phasen und Schritte sind, wie das Projekt strukturiert werden sollte, was die typischen Fallstricke und Risiken sind und wie Prozesse automatisiert werden sollten.

Unsere automatisierten Konversions- und Test-Tools, kombiniert mit einer innovativen Migrationsmethodik, ermöglichen es uns, mit unserem Team komplexe Modernisierungsprojekte zu begleiten und zu einem der wettbewerbsfähigsten und zuverlässigsten Migrationsunternehmen der Welt zu werden.

Ansprechpartner/Hauptsitz

www.anubex.com

Anubex HQ

Anubex NV

Veldkant 13

2550 Kontich

Belgien

+32 3 450 42 50

migrations@anubex.com

Über Astadia

Astadia ist die marktführende Consulting- und Systemintegrations-Boutique für Mainframe-Modernisierung. Als weltweit tätiges IT-Beratungsunternehmen sind wir darauf spezialisiert, IBM- und Unisys-Mainframe-Anwendungen und -Datenbanken auf dezentrale und Cloud-Plattformen zu verlagern. Wir wurden erst kürzlich von Microsoft als Mainframe-to-Azure-Partner des Jahres ausgezeichnet. Unsere Kunden entscheiden sich aus folgenden Gründen für Astadia: Fokussierung auf den Mainframe-to-Cloud-Markt, 28 Jahre Mainframe-Erfahrung und hybride READI-Methodik. Nach Abschluss des Projekts wählen die Kunden Astadia häufig auch für das Management ihrer Cloud-Umgebung. Wir haben schon über 200 Mainframe-Modernisierungsprojekte erfolgreich abgeschlossen und genießen branchenweit einen hervorragenden Ruf als Mainframe-to-Cloud-Experten.

Wilson Rains

Astadia

+1.877.727.8234

wilson.rains@astadia.com