SpaceX-Chef Elon Musk hat via Twitter seine Mars-Pläne konkretisiert. Einige Starship-Raketen des Raumfahrtunternehmens würden schon vor 2030 auf dem Mars landen. Im Oktober 2020 hatte Elon Musk auf einer virtuellen Konferenz der sogenannten Mars-Society angekündigt, dass die erste unbemannte Mars-Mission im Jahr 2024 zu dem roten Planeten aufbrechen werde. In drei Jahren wird es ein entsprechendes Startfenster geben. Schon vor 2030 sollen dann Starship-Raketen auf dem Mars landen, wie Musk jetzt via Twitter mitteilte. Schwieriger als das, so der ...

