Peloton arbeitet weiter an der Verbreiterung des eigenen Produktportfolios. Wie nun bekannt wurde, haben die Amerikaner dazu in den letzten Monaten drei Start-ups aus den Bereichen Wearables, künstliche Intelligenz (KI) und Hardware übernommen. Die Aktie legte daraufhin am Dienstag deutlich zu.Für insgesamt knapp 78 Millionen Dollar kaufte Peloton Ende 2020 Atlas Wearables und Otari Studios. Atlas entwickelt eine Smartwatch, die die Nutzer beim Training unterstützt und ihre Leistung misst. Otari ...

