Shanghai (ots/PRNewswire) - Haier Smart Home ("Haier", Shanghai: 600690), die weltweit führende Hausgerätemarke und Entwickler von Smart-Home-Ökosystemen, hat auf der AWE 2021, die vom 23. bis 25. März in Shanghai stattfand, eine fünfstufige Roadmap für die nächste Phase der Smart-Home-Entwicklung vorgestellt. Haier demonstriert seine Führungsrolle bei Smart-Home-Szenarien, -Lösungen und -Technologien und wird mit seinem Plan ein revolutionäres Erlebnis für die Nutzer in den Bereichen Kleidung, Lebensmittel, Wohnen, Unterhaltung und Transport bieten.Der Plan ist eine weitgehende Abkehr vom Plattform- und Geräte-Ökosystem, das von den Akteuren der Branche übernommen wurde; stattdessen wird ein Ökosystem kultiviert, das auf Szenarien aufbaut. Haier durchbricht die Grenzen zwischen Hardware, Software, Technologie und Service, um ein grenzenloses Ökosystem aufzubauen, das Produkte für mehr als 300 Szenarien in sieben Bereichen umfasst. Das vernetzte Internet der Kleidung, der Lebensmittel, der Luft, des Wassers, der Heizung, der Sicherheit, der Beleuchtung, der Vernetzung und der Unterhaltung hat fast 10.000 Ökosysteme und Parteien zum weltweit größten szenariobasierten Smart-Home-Ökosystem zusammengeführt.Haiers fünfstufiger Entwicklungsplan für Smart Home umfasst Einzelmaschinenintelligenz, kollaborative Intelligenz zwischen Kategorien und Räumen, Entscheidungsintelligenz, autonome Intelligenz und allgegenwärtige Intelligenz auf Heim-, Gemeinde- und Stadtebene, von denen Haier bereits Stufe drei erreicht hat."Bei Haier haben wir über 36 Jahre Wissen aus der Betreuung von mehr als 180 Millionen Haushalten angesammelt und Beobachtungen von zig Millionen angeschlossener Geräte gesammelt. Unsere Roadmap stützt sich auf diese Erkenntnisse und Erfahrungen über die Bedürfnisse der Haushaltsnutzer, um die Zukunft der vernetzten Smart Home-Geräte einzuläuten", so Wang Ye, VP und GM of Smart Home der Haier Home Appliance Industry Group.Die intelligente Strategie zur Entscheidungsfindung von Haier beinhaltet eine vollständige Produktanpassung über alle Marken von Haier hinweg und umfasst eine umfangreiche Bibliothek mit mehr als 3.000 Produkten. Haier Smart Home bietet ein Leben in vollen Szenarien mit 10 gemeinsamen Wohnraumszenarien und 7 Szenarien für das ganze Haus, und alle Geräte und Ressourcen sind in ein vollständiges geschlossenes Ökosystem integriert, um wirklich maßgeschneiderte und vernetzte Dienste zu liefern.So aktiviert die Haier-Klimaanlage beispielsweise automatisch die Sterilisationsfunktion, die auf dem erkannten Grad der Luftverschmutzung basiert, um sieben Arten von gängigen Luftschadstoffen zu entfernen und gleichzeitig zehntausend negative Ionen freizusetzen, um eine gesunde und komfortable Luftumgebung für die Familie zu schaffen.Am Vorabend der AWE 2021 stellte Haier Smart Home OS 3.0 vor und ebnete damit den Weg für eine neue Ära der industriellen Entwicklung. Das neueste Betriebssystem von Haier basiert auf dem Haier Smart Home Brain und einer offenen Plattform. Das "Gehirn", das der Schlüssel dazu ist, das Smart Home wirklich "smart" zu machen, nutzt 15 Schlüsseltechnologien, um fünf Hauptmerkmale zu erreichen: allgegenwärtig, natürliche Interaktion, aktive Anpassung, Sicherheit und kontinuierliches Lernen.Die offene Plattform von Haier Smart Home wurde speziell für Entwickler entwickelt und ist die größte ihrer Art, die sich auf IoT-Produkte, Anwendungen und Szenarien konzentriert. Die Plattform verfügt über einen Online-Kanal, Haigeek.com, 10 Forschungs- und Entwicklungszentren, Hunderte von offenen Funktionen, sechs Arten von Diensten für Szenarioanwendungen und eine Fülle von Netzwerkgerätekategorien. Diese ermöglichen es den Partnern, Dienstleistungen, Anwendungen und Geräte schnell zu entwickeln und auf den Markt zu bringen, die Vertriebskanäle von Haier zu nutzen und die Zulassung in weniger als zehn Tagen abzuschließen.Um Entwickler weiter zu unterstützen, hat Haier außerdem ein Programm zur Befähigung von Entwicklern ins Leben gerufen und eine Allianz mit führenden Unternehmen wie Tencent, iFLYTEK und Allwinner gegründet. Haier wandelt sich zu einem riesigen Smart-Home-Ökosystem, indem es gemeinsam mit ökologischen Partnern ein szenariobasiertes Netzwerk aufbaut und die Plattform öffnet, die dafür sorgt, dass mehr unabhängige Entwickler kreative Smart-Home-Dienste an die Kunden bringen.Video - https://mma.prnewswire.com/media/1471732/Haier_AWE.mp4Pressekontakt:Ida Loulouyx@haier.com+86 532 8893 7947Original-Content von: Haier Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100018696/100867574