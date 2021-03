Der amerikanische Konzern Atlantic American Corporation (ISIN: US0482091008, NASDAQ: AAME) zahlt eine Jahresdividende in Höhe von 2 US-Cents je Aktie aus, wie am Dienstag mitgeteilt wurde. Damit nimmt der Konzern die Dividendenzahlung wieder auf. Zuletzt wurde im April 2018 eine Dividende bezahlt (0,02 US-Dollar). Aktionäre erhalten die Auszahlung am 27. April 2021 (Record date: 13. April 2021). Die aktuelle Dividendenrendite ...

