Lüneburg (ots) - VGB Automobile, der verlässliche Autopflege-Dienst und Autohandel in Lüneburg, steht für hervorragende Services rund um das Automobil. Von Montag bis Samstag stehen Kunden mit Geschäftsinhaber Bogdan Voicu und seinem Team kompetente Fachkräfte zur Verfügung, die sich fachgerecht und sachkundig um die Funktionalität und Optik von KFZs kümmern.Sofern Sie nach "Autoaufbereitung Ochtmissen und Wilschenbruch (https://www.vgb-automobile.de/)" ausschau halten, dann sind Sie bei VGB Automobile auf den idealen Spezialisten gestossen.Eher kleine Beschädigungen am Kfz können sich, wenn sie nicht auf der Stelle behoben werden, zu enormen Instandsetzungen mit enormen Kosten ausweiten. Nicht selten entwickeln sich aus unscheinbaren Macken schwere Korrosionsschäden. Die Smart-Repair-Technik ist die ideale Gelegenheit, Kleinschäden kompetent zu beheben. Das Team von VGB Automobile reparieren diese fachgerecht und zügig, sodass der Zeitaufwand minimal bleibt. Zu den meistgekauften Smart-Repair-Methoden gehören die Spot-Reparatur bei Lackschäden, Plastikschweißen, Leisten- und Sitzreparaturen und das lackschadenfreie Ausbeulen der Karosserie bei Park- oder Hagelschäden. Zusatzservice: Die Unfall-Checkliste auf der Onlinepräsenz klärt darüber auf, welches die aller ersten Schritte nach einem Unfallschaden an Ort und Stelle sind.Ebenso beim Fahrzeugkauf ist der primäre Gesamteindruck entscheidend. Von einer ungepflegten Karosserie lässt sich so mancher Suchender verschrecken, das gleiche trifft auf den Innenbereich zu. Nur ein ästhetischer, nach allerneuesten Erkenntnissen aufbereiteter Fahrzeuginnenraum lockt Kaufinteressenten und hat Wirkung darauf, ob sich der Suchende im PKW wohlfühlt. VGB Automobile ist auf die Fahrzeugaufbereitung mit professioneller Oberflächenveredelung ausgerichtet. Dafür setzt das Team neueste Maschinen und Technologien ein. Eine Auffrischungskur hat nicht nur optische Nutzeffekte, in den häufigsten Fällen trägt sie auch zur Wertsteigerung des Fahrzeuges bei, was nicht nur für den Verkauf, sondern auch bei der Rückführung von Leasingfahrzeugen relevant ist.Infolge seiner mehrjährigen Erfahrung ist VGB Automobile ein herausragender Ansprechpartner, sofern es um den Kauf oder Veräusserung von Gebrauchtfahrzeugen geht. Auf der Internetseite werden regelmäßig neue Angebote eingestellt. Für den Kraftfahrzeugkauf hält der Händler tolle Finanzierungangebote bereit. Sollte das gewünschte Modell gerade nicht zur Verfügung stehen, sieht sich das Expertenteam von VGB Automobile selbstverständlich nach einer adäquaten Alternative um.Noch zusätzliche Informationen vorallem zum Themengebiet "Autoaufbereitung Ochtmissen und Wilschenbruch" finden Sie auf der Onlinepräsenz https://www.vgb-automobile.de/Pressekontakt:George-Bogdan VoicuTelefon 0157-36059606Email vgbautomobilekfz@gmail.comOriginal-Content von: VGB, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/154062/4871800