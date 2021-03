Der Modeschmuck-Händler Bijou Brigitte ist in der Corona-Pandemie im vergangenen Jahr in die Verlustzone gerutscht. Für 2020 musste man einen Vorsteuerverlust von 33,7 Mio. Euro hinnehmen. Es ist der erste Vorsteuerverlust der Firmengeschichte. Der Händler leidet unter den Einschränkungen, welche Staaten in Europa als Reaktion auf die Pandemie verhängt hatten.



