LAS VEGAS, March 24, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- über InvestorWire - Asia Broadband Inc. (OTC: AABB) ("AABB" oder das "Unternehmen") freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen heute den Verkauf des AABB-Gold-Kryptowährungs-Tokens (AABBG) gestartet hat, der von Core State Holdings, Corp. (CSHC) entwickelt wurde. Um Token erwerben zu können, müssen Benutzer des AABB Wallet die App aktualisieren oder herunterladen, um die neueste Version der App zu installieren und den Know-Your-Client-Prozess (KYC) durchzuführen. In dieser neuen Version von AABB Wallet steht das Token nur zum Kauf im Umtausch mit anderen bedeutenden Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum und Litecoin zur Verfügung.



Daher müssen Käufer bestehende Kryptowährungen in einem Drittanbieter-Wallet wie Coinbase oder Binance halten. Käufer werden dann die Kryptowährung von ihrem Drittanbieter-Wallet in ihr AABB Wallet einzahlen, um den AABB-Gold-Token (AABBG) für den aktuellen Goldpreis von 0,1 Gramm (ca. 5,60 USD) umzutauschen und zu kaufen, zuzüglich einer kleinen Transaktionsgebühr. Support für Benutzer des AABB Wallet steht auf der Website www.AABBGoldToken.com und per E-Mail an AABBWallet@gmail.com zur Verfügung.

Die anfängliche Token-Freigabe wird durch 30 Millionen USD in Gold gesichert, die das Unternehmen zurzeit hält. Zum heutigen Marktpreis für Gold beträgt diese erste zum Kauf verfügbare Token-Version 5,4 Millionen Token bei einem Zehntel (0,1) Gramm Goldpreis (ca. 5,60 USD) für jedes AABBG-Token. Der Tokenkurs ist an den Marktkurs von Gold gebunden und wird vom Unternehmen mindestens zu diesem Kurs gestützt. Da der Goldkurs schwankt, kann der mindestens unterstützte Kurs des AABBG-Tokens steigen oder fallen, aber die potenzielle Kurssteigerung des Tokens ist von der Marktnachfrage abhängig.

Das AABB-Gold-Token (AABBG) ist zu 100 % durch physisches Gold abgesichert, das vom Unternehmen gehalten wird. Weitere Freigaben des Tokens werden weiterhin zu 100 % durch zusätzliches physisches Gold abgesichert, das durch die zukünftige Bergbauproduktion oder anhand von Barreserven oder Krediten erworben wird.

Die im Markt eingeführte Version des AABB Wallet ermöglicht es Käufern, AABBG-Token an andere Personen zu übertragen, die ebenfalls über ein AABB Wallet verfügen. Token innerhalb des AABB Wallet sind anfänglich aber nicht in andere Kryptowährungen umtauschbar. Diese Erstversion des AABB Wallet bietet dem Unternehmen die Möglichkeit, den Token-Umlauf zu erhöhen und die Erträge zu akkumulieren, die zur Unterstützung und Stabilisierung des Tokenkurses verwendet werden, wenn AABBG im offenen Markt frei umtauschbar ist.

Das Unternehmen entwickelt zurzeit zusammen mit CSHC seine eigene, proprietäre Kryptowährungsbörse, die den Benutzern des AABB Wallet die Möglichkeit bietet, ihre AABB-Gold-Token schnell gegen bedeutende Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum und Litecoin umzutauschen. AABB verfolgt mit seinem wirklich einzigartigen operativen Ansatz der vertikalen Mine-to-Token-Integration, der eine vollständige Unabhängigkeit von der FIAT-Währung anstrebt, eine wegweisende Philosophie.

Das Hauptziel von AABB in Bezug auf das Token besteht darin, ein weltweiter Umtauschstandard zu werden, der mit Gold abgesichert und vertrauenswürdig ist, indem der Token-Umlauf schrittweise auf große Bevölkerungsschichten und wachstumsstarke Märkte weltweit, einschließlich China und Ostasien, ausgeweitet wird. Das Unternehmen arbeitet mit CSHC zusammen, um eine internationale Marketingkampagne für das AABB-Gold-Token, das AABB Wallet und die Entwicklung der Unternehmensmarke umzusetzen. Die Marketingbemühungen verfolgen das Ziel, die Bekanntheit und den Ruf der Marke zu steigern, die Verwendung des AABB-Gold-Tokens und des AABB Wallet zu erhöhen und das Bewusstsein der Öffentlichkeit und der Investment-Community für das Unternehmen zu stärken.

Über Asia Broadband

Asia Broadband Inc.und www.AABBGoldToken.com

Kontaktieren Sie das Unternehmen unter:

Investor Brand Network Allgemeine E-Mail: ir@asiabroadbandinc.com Token-Support-E-Mail: AABBWallet@gmail.com Unternehmenswebsite: www.asiabroadbandinc.com Token-Website: www.AABBGoldToken.com Telefon: +1 702-866-9054

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act aus dem Jahr 1995. Diese Aussagen basieren auf den aktuellen Überzeugungen von Asia Broadband Inc.(das "Unternehmen") in Bezug auf die geschäftliche Entwicklung des Unternehmens und unterliegen Ungewissheiten und Änderungen. Die Geschäftstätigkeit und Ergebnisse des Unternehmens können wesentlich von den oben ausgedrückten oder implizierten Aussagen abweichen, wenn sich Änderungen in der Branche sowie in den aufsichtsrechtlichen, marktbezogenen und wettbewerblichen Umständen ergeben. Weitere Informationen zu diesen Risiken finden Sie in den jährlichen und vierteljährlichen Veröffentlichungen des Unternehmens auf der Website von OTC Markets. Das Unternehmen ist keinesfalls verpflichtet. seine zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu ändern, wenn sich Umstände, Ereignisse und Informationen ändern.