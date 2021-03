Das Osterfest steht vor der Tür. Für die meisten bedeutet dies ein erholsames Wochenende samt Ostereiersuche und leckerem Festschmaus. Für ein gebührendes Feiertagsmenü ist jedoch ein erhebliches Maß an Arbeits- und Zeitaufwand notwendig, was der Entspannung im Weg steht. Mit Alexander Herrmanns innovativem Konzept - der StarchefBox - gehört dieser Feiertagsstress jedoch der Vergangenheit an. Mit der StarchefBox kreieren Sie in wenigen Minuten aus bereits vorbereiteten herausragenden Spezialitäten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...