Guten Morgen, der DAX ist am Vortag bis leicht unter den 10er-EMA gefallen und hat im Tagestief 14.516 Punkte erreichte. In der Folge drehte der DAX wieder nach oben ab und ging deutlich höher bei 14.662 Punkten aus dem Handel. Die Long-Zone lag am Vortag im Bereich von 14.550 bis 14.500 Punkten und hat genau gepasst. Und auch die Short-Zone zwischen 14.650 und 14.700 Punkten wurde mit dem Tageshoch ziemlich genau erreicht. ...

