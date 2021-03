Kaum ein deutsches Unternehmen wurde von der Pandemie so schwer getroffen wie die Lufthansa (WKN: 823212). Deshalb ist es eigentlich auch kaum verwunderlich, dass die Aktie auf jede noch so kleine Nachricht im Zusammenhang mit gelockerten Reisebeschränkungen stark reagiert. In den vergangenen sechs Monaten hat der Aktienkurs daher schon knapp 50 % zugelegt (Stand: 23.03.2021). Die Impfungen schreiten voran und Reisen in manche Länder sind wieder möglich. Ist es jetzt also eine gute Idee, mit der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...