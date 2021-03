Intel-Chef Pat Gelsinger hat strategische Änderungen für den Konzern angekündigt. Mit einem Investment von 20 Milliarden US-Dollar sollen Chip-Fabriken entstehen, in denen auch für andere gefertigt werden soll. Der Chipriese Intel hat mitten in einer globalen Halbleiter-Knappheit den Ausbau seiner Produktionskapazitäten angekündigt. Zum einen will der Konzern zwei neue Fabriken im US-Bundesstaat Arizona bauen, wie der neue Chef Pat Gelsinger am Dienstag ankündigte. Zum anderen will Intel auch als Auftragsfertiger Chips für andere produzieren. Dafür wurde ein eigenständiger Geschäftsbereich gegründet. ...

