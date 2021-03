Aphria setzte in den letzten Handelstagen die Bodenbildung fort. Zwischenzeitlich sah es sogar so aus, dass Aphria wichtige Akzente auf der Oberseite würde setzen können, doch noch einmal versperrte der bereits zuletzt tAphria setzte in den letzten Handelstagen die Bodenbildung fort. Zwischenzeitlich sah es sogar so aus, dass Aphria wichtige Akzente auf der Oberseite würde setzen können, doch noch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...