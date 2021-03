Wertpapiere des Maschinenbauers Deutz haben die im Januar abgesteckten Ziele exakt abgearbeitet und sind an diesen zur Unterseite wieder abgedreht. Nun läuft in der Aktie eine gesunde Konsolidierung und könnte noch eine Weile lang anhalten. In der charttechnischen Besprechung vom 12. Januar 2021: "Deutz: Aktie legt weiter zu" wurde noch innerhalb einer bullischen Konsolidierung um 5,50 Euro herum ein Ziel um 6,19/6,59 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...