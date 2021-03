Zürich (ots) - Im Produkt "Mont-d'Or AOP" wurden bei einer Stichprobenkontrolle durch die französischen Behörden Listerien nachgewiesen. Eine Gesundheitsgefährdung kann nicht ausgeschlossen werden, weshalb das Produkt sofort aus dem Verkauf genommen wurde.Globus bittet alle Kundinnen und Kunden, das Produkt nicht mehr zu konsumieren und es entweder zu entsorgen oder am Kundendienst der nächsten Globus Filiale gegen Rückerstattung des Kaufpreises zurückzugeben.Die Listeriose ist eine Infektionskrankheit, die durch das Bakterium Listeria monocytogenes verursacht wird. Es erkranken vor allem Personen mit einer geschwächten Immunabwehr, also diejenigen, die schon an einer anderen schweren Krankheit leiden, sowie schwangere Frauen, Neugeborene und ältere Personen.Folgender Artikel ist vom Rückruf betroffen: Name: Mont-d'Or AOPArtikelnummer: 30005559EAN-Code: 3292797041510MHD: 1/4/2021Lot.-Nr.: 1053 2053Gewicht: 360 gPreis: 18.00 FrankenPressekontakt:Medienstelle Magazine zum Globus AGE-Mail: media@globus.chOriginal-Content von: Magazine zum Globus AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100004627/100867583