Über 40 Rohstoffunternehmen in einem Zertifikat. Vom Explorer, Entwickler bis hin zu Produzenten und Dividendenzahlern ist alles dabei. Zurücklehnen und im Rohstoffmarkt dabei sein ist die Devise!

Das SRC Mining Special Situations Zertifikat aufgelegt bei Wikifolio zeichnet sich durch eine tolle Performance und Diversifikation aus. Über 40 Unternehmen finden sich darin aus dem SRC Universum aber auch tolle Dividendenzahler wie BHP, Royal Dutch, Freeport, Rio Tinto, Sibanye-Stillwater oder Caledonia Mining.

Damit wird das Investieren in den Rohstoffsektor einfach gemacht bei vertretbarem Risiko. Denn bei zurzeit 42 Unternehmen im Zertifikat ist man breit aufgestellt.

Einfach mal reinschauen bei Wikifolio https://www.wikifolio.com/de/ch/w/wf0srcplus

Die ISIN lautet: DE000LS9PQA9

Das Zertifikat ist in Deutschland bei Lang & Schwarz und in Stuttgart handelbar in EURO und in der Schweiz and BX Swiss in Schweizer Franken.

Wir sind damit dem vielfachen Wunsch auf den Messen in Stuttgart und München nachgekommen so etwas zu kreiieren.

Dies ist keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Jeder muss selber wissen was für ein Risiko er eingehen kann und sich zutraut. Jeder ist für sich selber verantwortlich.

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger

CEO Swiss Resource Capital AG

Es gilt der Disclaimer der SRC AG: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/

