Frankfurt (ots) - Die Corona-Pandemie verändert Mobilität. Das belegt eine Umfrage* des Marktforschungsinstituts Kantar im Auftrag des Ökosystems Movin'On, unterstützt von Michelin. Befragt wurden Stadtbewohner*innen aus Europa und Nordamerika zu Mobilitätstrends, um zu verstehen, wie sich die Corona-Krise und die damit verbundenen Einschränkungen auf die Mobilität und Erwartungen junger Menschen auswirken.Die Umfrage unter urbanen Erwachsenen im Alter von 18 bis 34 Jahren zeigt: Die Teilnehmer*innen haben ihre Mobilitätsgewohnheiten und ihren Lebensstil grundlegend hinterfragt und wünschen sich unter anderem mehr Nachhaltigkeit und "hybride Mobilitätsformen". 30 Prozent der Generation Z sehen Marken in der Pflicht, als Vorbild den Wandel voranzutreiben."Nachhaltigkeit ist kein Selbstzweck, sondern business-relevant. Ökonomie und Ökologie müssen im Einklang stehen, das erwarten auch unsere Kunden von uns - insbesondere die jungen Generationen. Bei jeder strategischen Entscheidung von Michelin steht daher die Frage der Nachhaltigkeit im Zentrum. Wir gestalten die Mobilität nachhaltiger und richten sie passgenau an den Bedürfnissen der Zukunft und unserer Kunden aus: mit umweltfreundlicheren, vernetzten Reifen und mit millionenschweren Investitionen in nachhaltige Wasserstoffantriebe", sagt Anish K. Taneja, CEO der Michelin Region Nordeuropa.Ergebnisse zusammengefasst1. Die Gen Z ist multimodal: Sie will alle Verkehrsmittel gleichermaßen nutzen und träumt vom eigenen Auto, vorausgesetzt es ist umweltfreundlich.2. Die Pandemie stärkt individuelle Verkehrsmittel, das Misstrauen gegenüber dem öffentlichen Nahverkehr wächst hingegen. Einen höheren Stellenwert erhält das Fahrradfahren - ein Trend, der bleibt.3. Die Befragten bevorzugen einen "ländlicheren Lebensstil" und setzen unter anderem auf das Homeoffice. Gleichzeitig bleibt der Wunsch nach Fernreisen bestehen; sie wollen seltener, dafür länger verreisen.4. Nur mit vereinten Kräften gelingt eine nachhaltigere Mobilität. Die Befragten setzen somit große Erwartungen in öffentliche und private Akteure, um neue Mobilitätsformen zu fördern.Die detaillierte Studie ist hier (https://news.michelin.de/articles/nachhaltige-mobilitat-generation-z-nimmt-marken-in-die-pflicht) verfügbar.Die vollständige Pressemitteilung inklusive Umfragebedingungen finden Sie auf news.michelin.de.