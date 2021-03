Der Großküchenausrüster Rational AG (ISIN: DE0007010803) will seinen Aktionären eine Dividende in Höhe von 4,80 Euro je Aktie ausbezahlen, wie am Mittwoch berichtet wurde. Dies ist eine Reduzierung um knapp 16 Prozent gegenüber dem letzten Jahr (5,70 Euro). Auf dem aktuellen Kursniveau von 668 Euro beträgt die derzeitige Dividendenrendite 0,72 Prozent. Die Ausschüttungsquote liegt bei rund 70 Prozent. Die Hauptversammlung ...

