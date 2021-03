Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Während sich aufgrund anhaltender Corona-Unsicherheiten die Wachstumsaussichten hierzulande tendenziell eher verschlechtern, läuft es in den USA konjunkturell überraschend gut, so Ulf Krauss von der Helaba.In diesem Zusammenhang sei die Renditeprognose 10-jähriger US-Treasuries für das Jahresende von 1,2% auf 1,5% angehoben worden. Kein Anpassungsbedarf bestehe derzeit bei deutschen Renten. Der erwartete Renditeanstieg zum Jahresanfang sei eingetreten. Für das zweite Halbjahr würden die Analysten der Helaba an dem Gravitationswert von -0,2% bei 10-jährigen Bundesanleihen festhalten. Das Momentum des Renditeanstiegs habe zuletzt bereits nachgelassen. ...

