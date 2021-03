Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Bei den Marktteilnehmern waren gestern Staatspapiere der EWU-Kernländer gefragt, so die Analysten der Helaba.Verantwortlich für das erhöhte Sicherheitsbedürfnis sei vermutlich der verlängerte Lockdown. Zudem dürften sich mittlerweile die Zweifel verstärkt haben, dass die Krise in den nächsten Monaten überstanden sein werde. EZB-Chefvolkswirt Lane habe gestern die Wirkung des höheren PEPP-Ankaufprogramms betont, wodurch sich die Renditeentwicklung in Europa von den USA entkoppeln ließe. ...

