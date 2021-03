++ Europäische Märkte eröffnen voraussichtlich schwächer ++ PMIs aus Europa und den USA ++ Zweiter Tag der Powell-Aussage ++ Die europäischen Aktienmärkte werden am Mittwoch nach dem schwachen Handel an der Wall Street gestern und in Asien heute voraussichtlich niedriger eröffnen. Safe-Haven-Ströme sind am Devisenmarkt zu beobachten, wobei der USD und der JPY die anderen Hauptwährungen outperformen. Der Ölpreis wird höher gehandelt, nachdem ein riesiges Containerschiff im Suezkanal ...

Den vollständigen Artikel lesen ...