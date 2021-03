Original-Research: GBC Mittelstandsanleihen Index - von GBC AG

Anlass der Studie: Research Update

Analyst: Marcel Goldmann, Manuel Hölzle



GBC Mittelstandsanleihen Index (GBC MAX) trotz Corona-Krise auf Allzeithoch - ESG und Nachhaltigkeit wird auch im Anleihenindex immer bedeutsamer

Entwicklung des GBC MAX - Zuletzt neues Allzeithoch



Mit einem Kursniveau von aktuell rund 146,0 per Mitte März 2021 konnte der Qualitätsanleiheindex GBC MAX (ISIN: DE000SLA1MX8) seine Kurserholung nach dem Beginn der Corona-Krise weiter fortsetzen und im Zuge dessen sogar zuletzt im Februar ein neues Allzeithoch mit 147,96 Index-Punkten erreichen.



Daneben zeigte sich auch, dass die zuvor aufgenommenen Anleihen, wie z.B. die der Bilfinger SE und der Otto GmbH & Co. KG, durch ihre positiven Kurseffekte und Kupons die Gesamtperformance des GBC MAX beflügelt haben. Zudem haben aber auch die bestehenden Anleihen und sonstigen Wertpapiere zu einer positiven Gesamtentwicklung des Qualitätsanleihenindex beigetragen. In 2021 (YTD) beträgt das Plus bereits +2,32%. Trotz einer durch die Corona-Situation bedingten höheren Volatilität von 15,12% innerhalb der letzten 12 Monate, konnte in Kombination mit einer sehr guten Performance (letzten 12 Monate: 24,65%) ein deutlich positives Sharpe-Ratio von 1,65 erzielt werden.



Änderungen seit dem letzten Index Update im Juni 2020



Mit dem Anleiheindex Mibox (Juli 2016) und dem Entry Standard Corporate Bond Index (März 2017) wurden in der Vergangenheit zwei wichtige Vergleichsindizes aufgelöst, sodass der GBC Mittelstandsanleiheindex (GBC MAX) laut unseren Recherchen seither der einzige verbliebene repräsentative Anleiheindex im Bereich der deutschen Mittelstandsanleihen ist.

Seit dem letzten Update im Juni 2020 des vergangenen Jahres wurden 11 neue Anleihen in den GBC MAX aufgenommen und gleichzeitig haben 10 Schuldtitel den Anleiheindex verlassen. Darunter mit der gamigo AG eine Anleihe aufgrund einer vorzeitigen Kündigung durch den Emittenten.

Somit befinden sich aktuell 37 Unternehmensanleihen im Index. Ein Wert von über 30 Anleihen im GBC Mittelstandsanleihen Index (GBC MAX) ist aus unserer Sicht eine gute Portfoliostruktur, um den deutschen Anleihemarkt für Mittelstandsanleihen mit einem entsprechenden Qualitätsansatz umfassend abzudecken.



Bei den Indexneuzugängen zeigt sich auch, dass das Thema ESG und Nachhaltigkeit auch im Anleihebereich immer weiter an Bedeutung gewinnt.

So deckt z.B. Aves One und Aves Schienenlogistik das Nachhaltigkeitsthema 'Transport von der Straße auf die Schiene' mit Schienenlogistik ab. Die ACTAQUA GmbH wiederum hat ein intelligentes System entwickelt, das die Trinkwasseranlage digitalisiert und fokussiert das Thema sauberes Trinkwasser im Immobilienumfeld. Und die GECCI KG realisiert massive Ein- und Mehrfamilienhäuser, die durch die Integration von Photovoltaik-Anlagen mit Speichermöglichkeit über 90,0% energieautark sein können.

Die größten Positionen des GBC MAX (nach Anpassung) stellen im Juni 2020 die Anleihen der Capital Stage Finance B.V., der Douglas GmbH, der Adler Real Estate AG, der Bilfinger SE und der Otto GmbH & Co KG dar. Diese fünf Positionen machen zum Betrachtungszeitpunkt insgesamt rund 27,3% des Index aus. Die verbleibenden restlichen 72,7% verteilen sich demnach auf die weiteren Anleihen.



Die Effektivrendite des aktuellen Portfolios beträgt 5,82% (Stand: 15. März 2021). Die gewichtete Duration beträgt aktuell 3,88 Jahre.

Überblick über die im GBC MAX enthaltenen Anleihen (inkl. Anpassungen)

DE000A3H2TU8 ACTAQUA GMBH



XS1713464524 ADLER REAL ESTATE AG



DE000A289R74 AVES ONE AG



DE000A2YN2H9 AVES SCHIENENLOGISTIK GMBH



XS1695284114 BAYWA AG



DE000A2YNQW7 BILFINGER SE



DE000A2NBF25 DEAG DEUTSCHE ENTERTAINMENT AG



DE000A2LQF20 DEUTSCHE ROHSTOFF AG



DE000A2YN3Q8 DEUTSCHE ROHSTOFF AG



DE000A2GSCV5 DIC ASSET AG



DE000A2NBY22 DIOK REALESTATE AG



XS1251078009 DOUGLAS GMBH



DE000A2YNR08 EKOSEM-AGRAR GMBH



DE000A2GSL68 EUROBODEN GMBH



DE000A2YNXQ5 EUROBODEN GMBH



DE000A2GSSP3 EYEMAXX REAL ESTATE AG



DE000A2TSB16 FCR IMMOBILIEN AG



SE0011167972 FERRAT CAPITAL GERMANY GMBH



SE0012453835 FERRATUM CAPITAL GERMANY GMBH



DE000A3E46C5 GECCI INVESTMENT KG



XS2087647645 GRENKE AG



DE000A14KEZ4 HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN AG



DE000A3H2V19 HOMAN HOLZWERKSTOFFE GMBH



DE000A255DH9 HORNBACH BAUMARKT AG



DE000A19S801 HYLEA GROUP S.A.



DE000A2GSD35 INSOFINANCE INDUSTRIAL REAL ESTATE HOLDING

DE000A254UR5 KARLSBERG BRAUEREI GMBH



DE000A2TST99 KATJES INTERNATIONAL GMB



NO0010872864 MUTARES SE & CO. KGAA



XS1713474168 NORDEX SE



XS1853998182 OTTO GMBH & CO KG



DE000A2GSB86 PARAGON AG



DE000A2YPFY1 PCC SE



DE000A254TZ0 PCC SE



XS1555774014 PORR AG



XS1785474294 UBM DEVELOPMENT AG



DE000A2GSTP1 VEDES AG



Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach §34b Abs. 1 WpHG und FinAnV Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5,7,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung

Datum (Zeitpunkt)Fertigstellung: 23.03.21 (16:39 Uhr) Datum (Zeitpunkt) erste Weitergabe: 24.03.21 (10:00 Uhr)

