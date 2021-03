Mainz (ots) -"Der Quiz-Champion" meldet sich am Samstag, 27. März 2021, um 20.15 Uhr mit einem Highlight im ZDF zurück: In "Der Quiz-Champion - Das Promi-Special" treten zum dritten Mal Prominente gegeneinander an, um im härtesten Quiz Deutschlands zu bestehen.Anneke Kim Sarnau, Laura Karasek, Olaf Schubert, Frank Plasberg und Chris Tall trauen sich, gegen die fünf Expertinnen und Experten anzutreten. Das Experten-Team besteht in dieser Spezialausgabe aus Ulrich Wickert (Zeitgeschehen), Jürgen von der Lippe (Literatur und Sprache), Katrin Müller-Hohenstein (Sport), Bastian Pastewka (Film und Fernsehen) und Tim Mälzer (Ernährung). Wie gut schlagen sich die Prominenten gegen die erfahrenen Expertinnen und Experten?Am Ende wird sich nach den Qualifikationsrunden, den Duellen und einem möglichen Finale durchsetzen, wer Wissen, geschicktes Taktieren und ein gutes Bauchgefühl beweist. Wer folgt als neuer Promi-Quiz-Champion auf Anne Gesthuysen und gewinnt 25.000 Euro für einen guten Zweck?Ansprechpartner: Stefan Unglaube, Telefon: 06131 - 70-12186;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über die ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/derquizchampionPressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/der-quiz-champion-das-promi-special/https://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4871989