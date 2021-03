DJ Ifo senkt deutsche Wachstumsprognose für 2021 auf 3,7 Prozent

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Das Ifo-Institut hat seine Prognose für das deutsche Wirtschaftswachstum im laufenden Jahr wegen der länger als erwartet andauernden Corona-Krise gesenkt. Wie die Wirtschaftsforscher im Rahmen ihrer aktuellen Konjunkturprognose mitteilen, rechnen sie für 2021 nun mit einem Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von nur noch 3,7 (bisher: 4,2) Prozent.

"Die Corona-Krise zieht sich hin und verschiebt den erwarteten kräftigen Aufschwung nach hinten", kommentierte Ifo-Konjunkturchef Timo Wollmershäuser die Prognosesenkung. Für 2022 erwartet das Ifo nun 3,2 (2,5) Prozent Wachstum. Die Kosten der Corona-Krise - gemessen an der entfallenden Wirtschaftsleistung - beziffern die Forscher für die Jahre 2020 bis 2022 auf 405 Milliarden Euro.

Die Prognose hängt laut Wollmershäuser entscheidend vom weiteren Pandemieverlauf ab. "Sollten die Umsätze in den von der Corona-Krise unmittelbar betroffenen Dienstleistungsbranchen um weitere drei Monate auf dem niedrigen Niveau des ersten Quartals verharren, so würde der Anstieg der Wirtschaftsleistung in diesem Jahr um 0,3 Punkte niedriger ausfallen und nur bei 3,4 Prozent liegen", erläuterte er.

Im Jahr 2022 wäre der Anstieg dann demnach um 0,2 Punkte höher, bei ebenfalls 3,4 Prozent. Die Gesamtkosten der Corona-Krise wären um 13 Milliarden Euro höher.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/apo

(END) Dow Jones Newswires

March 24, 2021 05:00 ET (09:00 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.