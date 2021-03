Die PANDION AG steht in den Startlöchern für ein neues Büroprojekt: Danach hat der Immobilienprojektentwickler für hochwertige Wohn- und Gewerbeprojekte in deutschen A-Städten die Baugenehmigung für das Büroprojekt PANDION RISE an der Völklinger Straße in Düsseldorf-Unterbilk erhalten. Unmittelbar am Düsseldorfer Stadttor gelegen soll der etwa 70 Meter hohe, architektonisch anspruchsvolle Büroturm ...

