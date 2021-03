Was passiert heute früh an den Märkten? Welche Nachrichten bewegen die Kurse? Wer steht im Rampenlicht? Unser Börsen-Frühstück für Sie: Wir vergleichen heute früh die großen internationalen Indizes. Wir werfen einen Blick auf die Risiken bei GAMESTOP und FREQUENCY THERAPEUTICS. Außerdem im Fokus: die jüngste Studie zu ASTRAZENECAS Covid19-Impfstoff.

Die Entscheidungen der Politik für die Ostertage finden in den Medien katastrophalen Anklang. Sie wirken einfallslos und von der Lebenswirklichkeit vieler Menschen entrückt. Den DAX tangiert das nur peripher. Das deutsche Börsenbarometer macht unter den großen Internationalen Indizes momentan die beste Figur. Das ist ein Ergebnis der Sektorenrotation hinzu zyklischen und klassischen Investments.

NEW YORK tendierte gestern schwächer. Der Technologiesektor gab ein halbes Prozent nach, die Blue Chips aus dem DOW JONES verbilligten sich durchschnittlich um ein Prozent. Der S&P500 positionierte sich wie so häufig dazwischen. Auffällig ist die Schwäche der asiatischen Märkte, die sich auch heute weiter fortsetzte. Der NIKEEI225 gibt aktuell 1,6 % nach, der HANG SENG sogar 2,6%. ab rund 1,6% nach. Im direkten Chartvergleich sieht das so aus:

