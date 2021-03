Bitcoin-Mining ist mehr als profitabel. Ein Bericht zeigt nun, dass sich die digitalen Schürfer auf dem Aktienmarkt ein nettes "passives Einkommen" gesichert haben. Das Mining-Unternehmen Greenidge will nun auf den Zug aufspringen und strebt einen IPO an. Der Vizepräsident für digitale Assets des Analyse-Unternehmens Fundstrat, Leeor Shimron, stellt in einem Bericht fest, dass Aktien von Bitcoin-Minern die Kursrally des digitalen Wertspeichers überflügelt haben. Während der BTC-Kurs um 900 Prozent wachsen konnte, seien Miner-Stocks um durchschnittlich 5.000 Prozent gestiegen. Und tatsächlich, schaut man sich beispielsweise die Aktie von RIOT ...

